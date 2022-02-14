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Автор Екатерина Широкова

Япония испугалась за Украину: страх навели российские корабли в Чёрном море

Мир

В Японии состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности во главе с премьер-министром страны Фумио Кисидой. По сообщению генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно, на повестке дня снова обсуждали возможное "вторжение" на Украину.

Япония испугалась за Украину: страх навели российские корабли в Чёрном море

Так, согласно информации генсека японского кабмина, Токио сильно встревожили российско-белорусские учения, а также корабли РФ в Чёрном море.

"Япония фиксирует рост напряжённости на границе Украины, мы отмечаем проходящие сейчас военные учения в Белоруссии, концентрацию российских боевых кораблей в Чёрном море. Ситуация отличается непредсказуемостью и может резко ухудшиться, что вызывает у нас большие опасения", — цитирует заявление Мацуно в ходе пресс-конференции ТАСС.

Как подчеркнул генсек, Кисида распорядился обеспечить безопасность граждан страны, которые находятся на территории Незалежной. Кроме того, глава кабмина сообщил, что Япония намерена работать над "ослаблением напряжённости" в регионе совместно с государствами Группы семи:

  • Великобританией,
  • Германией,
  • Италией,
  • Канадой,
  • США,
  • Францией.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы япония украина фумио кисида
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