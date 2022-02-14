Япония испугалась за Украину: страх навели российские корабли в Чёрном море

В Японии состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности во главе с премьер-министром страны Фумио Кисидой. По сообщению генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно, на повестке дня снова обсуждали возможное "вторжение" на Украину.

Так, согласно информации генсека японского кабмина, Токио сильно встревожили российско-белорусские учения, а также корабли РФ в Чёрном море.

"Япония фиксирует рост напряжённости на границе Украины, мы отмечаем проходящие сейчас военные учения в Белоруссии, концентрацию российских боевых кораблей в Чёрном море. Ситуация отличается непредсказуемостью и может резко ухудшиться, что вызывает у нас большие опасения", — цитирует заявление Мацуно в ходе пресс-конференции ТАСС.

Как подчеркнул генсек, Кисида распорядился обеспечить безопасность граждан страны, которые находятся на территории Незалежной. Кроме того, глава кабмина сообщил, что Япония намерена работать над "ослаблением напряжённости" в регионе совместно с государствами Группы семи:

Великобританией,

Германией,

Италией,

Канадой,

США,

Францией.

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