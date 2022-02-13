Зеленский призвал Байдена "как можно скорее" прибыть на Украину — CNN

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена "как можно скорее" прибыть на Украину, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник в украинском правительстве.

По данным телеканала, Зеленский также обратился к Байдену с просьбой о дополнительной финансовой и военной помощи. Пожелавший остаться неназванным чиновник США выразил CNN сомнения по поводу того, что американский президент в ближайшее время посетит Киев.

В воскресенье, 13 февраля Байден и Зеленский пообщались по телефону. Беседа продолжалась около часа. По данным Белого дома, лидеры двух стран договорились продолжать дипломатические усилия по разрешению кризиса вокруг Украины. В ходе разговора американский лидер пообещал коллеге быстро ответить в случае агрессии РФ против Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон недоволен спокойствием Зеленского на фоне готовящегося "вторжения" России. Заявлениями об отсутствии эскалации вокруг Украины Зеленский ставит президента США в неудобное положение.

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