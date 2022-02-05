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Зеленский "подложил свинью" Байдену, не признав эскалацию, считает эксперт

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский своим заявлением об отсутствии эскалации вокруг страны серьёзно подставил коллег из Вашингтона. Так считает обозреватель интернет-издания "Зеркало недели" Татьяна Силина.

По её мнению, президент Украины, призывая партнеров "подставлять плечо, а не ногу", сам подложил свинью — и Киеву, и его главному стратегическому партнеру. В тексте также говорится о том, что всё это ставит американского лидера Джозефа Байдена в дурацкое положение. 

Напомним, что Зеленский заявил, что сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была раньше.

Ранее в СМИ появилась информация, что американские политики недовольны тем, что президент Украины ведёт себя слишком спокойно на фоне якобы готовящегося "вторжения" России.

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