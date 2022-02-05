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Автор Юлия Миленина

Bild: Россия после "вторжения" сделает Украину частью Союзного государства

Мир

По данным внешней разведки, после "вторжения" на украинские земли власти РФ заменят Верховную Раду на "Народную", а затем включат Украину в состав Союзного государства, пишет немецкое издание Bild.

Bild: Россия после "вторжения" сделает Украину частью Союзного государства

В публикации отмечается: Россия якобы планирует бороться с армией Украины в полевых условиях, а после этого перейдёт к осаде крупных городов. В материале также сказано, что в захваченных населённых пунктах военные будут назначать "пророссийское руководство".

"Власти России создадут Народную Раду из людей, отобранных спецслужбами", — сообщает Bild.

Затем, по информации газеты, "марионеточное правительство" Украины объявит режим ЧП и проведёт общенациональный "референдум о присоединении к РФ". При этом в статье подчёркивается, что "нападение" России на Украину должно произойти уже в феврале 2022 года.

В Кремле неоднократно заявляли, что РФ передвигает войска лишь по своей территории и никому не угрожает.

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Раскрыта роль СМИ в эскалации конфликта на Украине
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина верховная рада
Новости
Bild: Россия после "вторжения" сделает Украину частью Союзного государства
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