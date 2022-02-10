В Госдуме уточнили дату рассмотрения вопроса о признании ДНР и ЛНР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил журналистам РИА Новости о том, что в начале следующей недели на Совете Госдумы РФ планируется рассмотрение проекта обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

"Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, будут — соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и далее в соответствии с протоколом", — сообщил политик.

Ранее замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев информировал о том, что Совет Госдумы принял решение рассмотреть обращение в феврале.

На Украине признание республик по сценарию Южной Осетии и Абхазии считают возможным в том случае, если президент страны Владимир Зеленский объявит военное положение.

"Для полной аналогии с этим сценарием нужно, чтоб Зеленский официально объявил о начале наступления ВСУ. При том, что украинская власть такие намерения отрицает.

Но в последнее время в ЛДНР и России постоянно говорят о желании Украины решить вопрос Донбасса силовым путём, что фактически можно воспринимать как подготовку к запуску сценария о признании "ЛДНР" (особенно, если очередная попытка оживить переговоры в Нормандском формате закончится ничем — а к этому всё идёт), — комментирует Telegram-канал Политика Страны.

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