Зюганов обратился к Украине: Запад мечтает стравить русских и украинцев

Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов написал обращение украинцам. Оно было опубликовано в официальном Telegram-канале партии.

"Дорогие братья и сёстры! Каждый из нас уже слышит стук беды в двери своих домов. Украина и Россия столкнулись с жестокой угрозой. Запад мечтает свершить немыслимое". — так начал своё обращение Зюганов.

По мнению парламентария, Украине грозит разорение, а цель западных властей — стравить русских и украинцев.

"Но разве мы с вами так поглупели, что поддадимся провокаторам, разжигающим вражду и ненависть? В самые тяжёлые моменты народная мудрость и наше единство брали верх над разобщением", — написал политик.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы российские политики предоставили Киеву подробную информацию о причинах отвода части войск РФ, которые находились неподалёку от украинской границы.

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