Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов написал обращение украинцам. Оно было опубликовано в официальном Telegram-канале партии.
"Дорогие братья и сёстры! Каждый из нас уже слышит стук беды в двери своих домов. Украина и Россия столкнулись с жестокой угрозой. Запад мечтает свершить немыслимое". — так начал своё обращение Зюганов.
По мнению парламентария, Украине грозит разорение, а цель западных властей — стравить русских и украинцев.
"Но разве мы с вами так поглупели, что поддадимся провокаторам, разжигающим вражду и ненависть? В самые тяжёлые моменты народная мудрость и наше единство брали верх над разобщением", — написал политик.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы российские политики предоставили Киеву подробную информацию о причинах отвода части войск РФ, которые находились неподалёку от украинской границы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.