Захарова: Запад ничем не поможет Украине, делая ставку на негатив и прямые фейки

Запад отказывается принимать какие-либо практические или интеллектуальные шаги для разрешения кризисной ситуации вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире канала "Россия 24" она отметила, что западные политики делают ставку на сиюминутные интересы. Для достижения своих целей, подчеркнула дипломат, они используют информационное пространство, распространяя там фейковые данные.

По мнению Захаровой, информационная среда подменила для Запада реальную суть проблем.

"Дальше уже меняется градус — негатив, агрессия, прямые фейки, информационно-пропагандистское сопровождение. Они ничего не производят ни интеллектуального, ни практического, чтобы помочь разрешить украинский кризис", — считает официальный представитель МИД РФ.

Западные СМИ регулярно пишут о якобы готовящемся нападении РФ на украинские земли, игнорируя комментарии Кремля о том, что у Москвы нет таких планов. Кроме того, США и их партнёры продолжают угрожать России всё новыми санкциями, обещая принять их в случае начала войны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен