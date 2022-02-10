Почему Западу выгоден миф о "российской угрозе", объяснил дипломат Гатилов

Постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов рассказал, почему миф о якобы существующей для Украины "российской угрозе" выгоден Западу.

Он отметил в интервью РИА Новости, что такие фейки позволяют западным странам увеличивать военные бюджеты и наращивать своё присутствие рядом с РФ.

"Это выгодная как с политической, так и с коммерческой точки зрения затея. Раздувая этот миф, наши оппоненты решают сразу несколько задач", — подчеркнул дипломат.

Гатилов также напомнил, что США и НАТО сознательно игнорируют все заявления российских властей об отсутствии планов по нападению на Украину. Запад, отметил политик, продолжает "цементировать основу" Североатлантического альянса в соседних с РФ странах, чтобы впоследствии иметь возможность "сдерживать Москву".

Ранее в Кремле уже неоднократно сообщали, что Россия не собирается нападать на украинские земли, а лишь передвигает войска в рамках своей территории. Однако Запад продолжает угрожать РФ санкциями, обещая утвердить их в случае вторжения.

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