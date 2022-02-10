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Автор Юлия Миленина

В США придумали новую причину для санкций против России из-за Украины

Мир

В комитете сената США по иностранным делам предложили ввести санкции против РФ. На этот раз причиной ограничений послужили якобы совершённые российскими хакерами кибератаки на украинские электронные ресурсы.

В США придумали новую причину для санкций против России из-за Украины

По информации Politico, американские политики намерены сделать так, чтобы кибератаки на Украину стали первыми в списке действий, которые повлекут за собой ограничительные меры против "путинского режима" ещё до начала "вторжения" на украинские земли.

Однако некоторые сенаторы всё же настаивают на включении санкций за кибератаки в широкий законопроект. Его планируется принять в случае нападения РФ на Украину.

"Если бы мы могли ввести санкции до вторжения, они были бы связаны с российскими кибератаками", — подчеркнул сенатор Крис Мёрфи.

При этом в США отказались раскрывать подробную информацию о том, какие именно атаки совершили хакеры из РФ. Сенатор от Айдахо Джим Риш отметил, что хотел бы сохранить конфиденциальность переговоров по поводу кибербезопасности.

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