В США придумали новую причину для санкций против России из-за Украины

В комитете сената США по иностранным делам предложили ввести санкции против РФ. На этот раз причиной ограничений послужили якобы совершённые российскими хакерами кибератаки на украинские электронные ресурсы.

По информации Politico, американские политики намерены сделать так, чтобы кибератаки на Украину стали первыми в списке действий, которые повлекут за собой ограничительные меры против "путинского режима" ещё до начала "вторжения" на украинские земли.

Однако некоторые сенаторы всё же настаивают на включении санкций за кибератаки в широкий законопроект. Его планируется принять в случае нападения РФ на Украину.

"Если бы мы могли ввести санкции до вторжения, они были бы связаны с российскими кибератаками", — подчеркнул сенатор Крис Мёрфи.

При этом в США отказались раскрывать подробную информацию о том, какие именно атаки совершили хакеры из РФ. Сенатор от Айдахо Джим Риш отметил, что хотел бы сохранить конфиденциальность переговоров по поводу кибербезопасности.

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