Захарова сравнила "истерику" в СМИ вокруг Украины с временами Саддама Хусейна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала истерику, которая происходит в американских и британских СМИ вокруг "вторжения" России на Украину, сообщает РИА Новости.

При этом Захарова обратила внимание на то, что уже сама Украина, президент Украины, министр иностранных дел, секретарь Совбеза обращались с просьбой к западной общественности, чтобы те прекратили нагнетать обстановку.

"Приставляете, в каком искривлённом зазеркалье мы живём?" — отметила официальный представитель МИД РФ.

Она сравнила текущую ситуацию в западной прессе с положением дел в начале 2000-ых, когда СМИ также всех убеждали, что у Саддама Хусейна в Ираке есть оружие массового поражения.

"Каждый день десятки выходили репортажей, нагнеталась истерика по телевидению. Что оказалось? Оказалось, что изначально это были планы США напасть на Ирак, им нужен был повод. А информационная среда всё это обслуживала в виде пропаганды. И сегодня весь мир знает, что Штаты врали, что Колин Пауэлл в Совбез принес не доказательства, а какие-то фальшивки", — припомнила Мария Захарова.

Ранее она заявила, что пересмотр Минских соглашений, за который выступают в Вашингтоне, грозит эскалацией ситуации в Донбассе.

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