Захарова оценила последствия пересмотра Минских соглашений

Пересмотр Минских соглашений, за который выступают в Вашингтоне, грозит эскалацией ситуации в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"США выступают за пересмотр Комплекса мер, это чревато разрушением мирного процесса", — цитирует представителя министерства ТАСС.

Захарова сочла странным заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности выполнения минских договоренностей лишь в случае, "если будет найдена их должная очередность".

"Странно, что США пытаются найти очередность в документе, где четко прописана вся последовательность шагов всех сторон", — отметила представитель МИД.

По её мнению, позиция Вашингтона по поводу Минских соглашений подталкивает Киев к "антиподвигам в отношении собственного населения.

Захарова заявила об отсутствии альтернативы Минским соглашениям в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

"Они безальтернативны… Никто не предложил ничего даже в теории, чтобы было хоть как-нибудь похоже на работающий вариант", — подчеркнула представитель министерства.

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