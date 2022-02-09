Пересмотр Минских соглашений, за который выступают в Вашингтоне, грозит эскалацией ситуации в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США выступают за пересмотр Комплекса мер, это чревато разрушением мирного процесса", — цитирует представителя министерства ТАСС.
Захарова сочла странным заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности выполнения минских договоренностей лишь в случае, "если будет найдена их должная очередность".
"Странно, что США пытаются найти очередность в документе, где четко прописана вся последовательность шагов всех сторон", — отметила представитель МИД.
По её мнению, позиция Вашингтона по поводу Минских соглашений подталкивает Киев к "антиподвигам в отношении собственного населения.
Захарова заявила об отсутствии альтернативы Минским соглашениям в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
"Они безальтернативны… Никто не предложил ничего даже в теории, чтобы было хоть как-нибудь похоже на работающий вариант", — подчеркнула представитель министерства.
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