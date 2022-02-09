Президент РФ Владимир Путин всегда испытывал нескрываемую ненависть и раздражение к Украине. Об этом заявил правовед Юрий Шулипа.
В статье для издания "Главред" он прокомментировал фразу Путина "терпи, моя красавица", сказанную применительно к Киеву. По его словам, это выражение показывает весь "генезис становления президента РФ как личности".
"Он всегда говорил, что ещё в детстве, в питерской подворотне, его учили — если драка неизбежна, необходимо бить первым", — написал Шулипа.
Правовед подчеркнул: для Путина Украина — явление временное, у него есть планы по "ликвидации" страны. Эксперт также обвинил лидера России в "девиантном поведении", обусловленном "развращённостью от абсолютной власти".
Шулипа считает, что РФ создаёт "военную угрозу" не только для Украины, но и для стран НАТО. Он не исключил размещение Россией ракет малой и средней дальности рядом с украинскими границами.
"Однако вероятность продвижения российской агрессии вглубь Украины, широкомасштабное нападение на свободные территории составляет не более 30%", — заключил специалист.
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