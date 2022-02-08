Зеленский ответил на угрозу Лукашенко прекратить поставки ГСМ на Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил на угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить поставки ГСМ на Украину. Глава Незалежной предупредил, что от таких решений, прежде всего, страдают обычные граждане.

"В данном случае точно пострадают просто люди. Если есть желание вернуться в каменный век, можем делать так. Что-то запретит Белоруссия, тогда запретит Украина, всегда решения принимают политики, а страдают, к сожалению, люди", — передаёт РИА Новости слова Зеленского.

Он также обратил внимание на статистику товарооборота между Украиной и Белоруссией. По словам Зеленского, он составляет 6 миллиардов долларов.

Ранее Лукашенко рассказал, как будут развиваться события, если Украина позволит себе агрессию по отношению к России. Белоруссия грозит лишением энергетических ресурсов. В первую очередь белорусский лидер собирается прекратить поставки ГСМ на Украину.

"Если вы [Украина] столкнетесь с Россией — мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество", — выразил свою позицию Лукашенко.

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