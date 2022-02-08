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Автор Светлана Нерадовская

В Госдуме назвали Британию "слабой" и не способной оказать военную помощь ЕС

Мир

Заявления Лондона о том, что Британия собирается наращивать военное присутствие в Европе — это чистой воды провокация. Такое мнение выразил Алексей Чепа, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным вопросам в ответ на заявление премьера Британии Бориса Джонсона о том, что его страна готова направить свои корабли и истребители для оказания помощи на юго-востоке Европы.

В Госдуме назвали Британию "слабой" и не способной оказать военную помощь ЕС

Чепа сообщил, что Великобритания едва ли сможет это сделать, так как не может похвастать ни большим количеством военных, ни вооружения.

"Это чистая провокация. Британские вооружённые силы и в численности, и по количественному составу вооружений — слабые. Поэтому оказать какое-то существенное влияние или помощь они не могут — всё это больше похоже на провокацию", — сказал депутат в интервью "Газете.Ru".

По мнению Чепы, подобные заявления являются исключительно частью информационной войны, которая в последне время отличается особой абсурдностью.

Парламентарий уверен, что России со стороны Британии опасаться нечего. Единственное, из-за чего стоит здесь переживать — из-за возможной отправки британского воинского контингента на Украину.

"Если войска и какие-то действия поставляются на Украину, то это серьёзная угроза каким-то неожиданным конфликтам. Сидя на бочке с порохом, играть со спичками очень опасно — что угодно может произойти", — сказал Чепа.

Депутат призвал вспомнить, к каким последствиям привели похожие события во многих странах, включая саму Украину

 

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Армия Британии получила приказ о развертывании в Европе
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы борис джонсон великобритания
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