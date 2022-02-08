В Госдуме назвали Британию "слабой" и не способной оказать военную помощь ЕС

Заявления Лондона о том, что Британия собирается наращивать военное присутствие в Европе — это чистой воды провокация. Такое мнение выразил Алексей Чепа, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным вопросам в ответ на заявление премьера Британии Бориса Джонсона о том, что его страна готова направить свои корабли и истребители для оказания помощи на юго-востоке Европы.

Чепа сообщил, что Великобритания едва ли сможет это сделать, так как не может похвастать ни большим количеством военных, ни вооружения.

"Это чистая провокация. Британские вооружённые силы и в численности, и по количественному составу вооружений — слабые. Поэтому оказать какое-то существенное влияние или помощь они не могут — всё это больше похоже на провокацию", — сказал депутат в интервью "Газете.Ru".

По мнению Чепы, подобные заявления являются исключительно частью информационной войны, которая в последне время отличается особой абсурдностью.

Парламентарий уверен, что России со стороны Британии опасаться нечего. Единственное, из-за чего стоит здесь переживать — из-за возможной отправки британского воинского контингента на Украину.

"Если войска и какие-то действия поставляются на Украину, то это серьёзная угроза каким-то неожиданным конфликтам. Сидя на бочке с порохом, играть со спичками очень опасно — что угодно может произойти", — сказал Чепа.

Депутат призвал вспомнить, к каким последствиям привели похожие события во многих странах, включая саму Украину

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