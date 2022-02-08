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Автор Евгения Васильева

Эксперт оценил заявления аналитика о "плане Б" Зеленского по Донбассу

Мир

Директор института миротворческих инициатив и конфликтологий Денис Денисов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение аналитика Виктора Скаршевского о "плане Б" украинского президента Владимира Зеленского по конфликту в Донбассе.

Эксперт оценил заявления аналитика о "плане Б" Зеленского по Донбассу

"Естественно, для Зеленского, для его окружения очень выгодной является линия поведения, в рамках которой процесс переговоров как бы идёт, но вместе с тем не принимаются никакие решения. Потому что, как мы знаем, и на основании социологических исследований, и на основании поведения тех или иных социальных групп любое конкретное решение тут же воспринимается частью общества резко негативно. Причём здесь могут быть совершенно любые решения, начиная от обмена удерживаемыми лицами, заканчивая договорённостями относительно режима прекращения огня", — объяснил эксперт.

Также он указал на очевидность наличия у Киева нескольких стратегий по решению вопроса неподконтрольных Украине территорий. При этом, по мнению специалиста, Зеленский продолжит обсуждать эту тему, но ничего не предпринимать для урегулирования обстановки в ЛДНР, поэтому не стоит "искать какие-то сокровенные секретные планы "Б", "В" и другие буквы алфавита".

Ранее Скаршевский заявил, что Зеленский не собирается прекращать конфликт в Донбассе. Как предположил аналитик, исходя из "плана Б" по этому региону, президент хочет "затягивать" боевые действия.

"План Б — это просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание этого процесса. Даже если сейчас что-нибудь подпишут, о чём-нибудь договорятся — кто должен будет принимать эти все законы с украинской стороны? Верховная рада", — сказал Скаршевский в эфире телеканала "Наш".

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Зеленский приехал на Донбасс (Видео)
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир зеленский виктор скаршевский
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