В Киеве раскрыли "план Б" Зеленского по Донбассу

Украинский эксперт Виктор Скаршевский заявил, что, вероятно, скорое решение проблем с ситуацией в Донбассе президенту Незалежной Владимиру Зеленскому не нужно. Поэтому глава государства "будет затягивать" этот вопрос.

Как подчеркнул эксперт, реинтеграция спорной территории не нужна Зеленскому с "политической точки зрения", как и мирное урегулирование вопроса.

"План Б — это просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание этого процесса. Даже если сейчас что-нибудь подпишут, о чём-нибудь договорятся — кто должен будет принимать эти все законы с украинской стороны? Верховная рада", — заявил Скаршевский в эфире телеканала "Наш".

Эксперт уверен, что парламентарии вряд ли примут поправки, а Зеленский, в свою очередь, сможет списать на Раду "затягивание процесса", хотя дело совершено в другом.

"Зачем ему на будущих президентских выборах миллион, а может, даже больше нелояльных избирателей, которые явно проголосуют против него", — резюмировал Скаршевский.

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