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Автор Юлия Миленина

Гражданам Новой Зеландии рекомендуют бежать с Украины: "Там очень опасно"

Мир

МИД Новой Зеландии настоятельно рекомендует гражданам страны, находящимся на Украине, покинуть территорию государства из-за угрозы эскалации.

Гражданам Новой Зеландии рекомендуют бежать с Украины: "Там очень опасно"

По информации иностранных дипломатов, ситуация с безопасностью на Украине может измениться за короткий промежуток времени. Они считают, что граждане Новой Зеландии должны всерьёз задуматься о том, чтобы покинуть эту страну, передаёт телеканал 1News.

"Убедитесь, что ваши документы для выезда из страны в порядке", — отметил представитель МИД Новой Зеландии.

Он также уточнил, что несколько новозеландцев уже обращались к консульским работникам по различным вопросам, связанным с "опасной ситуацией" на Украине.

Западные СМИ в последнее время регулярно пишут о якобы готовящемся вторжении России на украинские земли. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно сообщал, что РФ никому не угрожает, а лишь передвигает войска в рамках собственной территории.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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