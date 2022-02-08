Гражданам Новой Зеландии рекомендуют бежать с Украины: "Там очень опасно"

МИД Новой Зеландии настоятельно рекомендует гражданам страны, находящимся на Украине, покинуть территорию государства из-за угрозы эскалации.

По информации иностранных дипломатов, ситуация с безопасностью на Украине может измениться за короткий промежуток времени. Они считают, что граждане Новой Зеландии должны всерьёз задуматься о том, чтобы покинуть эту страну, передаёт телеканал 1News.

"Убедитесь, что ваши документы для выезда из страны в порядке", — отметил представитель МИД Новой Зеландии.

Он также уточнил, что несколько новозеландцев уже обращались к консульским работникам по различным вопросам, связанным с "опасной ситуацией" на Украине.

Западные СМИ в последнее время регулярно пишут о якобы готовящемся вторжении России на украинские земли. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно сообщал, что РФ никому не угрожает, а лишь передвигает войска в рамках собственной территории.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен