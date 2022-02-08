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Автор Юлия Миленина

На Украине внезапно развидели угрозу вторжения РФ: "Ударной группы нет"

Мир

Власти Украины перестали видеть признаки готовящегося российского "вторжения" у границ страны. Глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что РФ пока не собирается нападать на государство.

На Украине внезапно развидели угрозу вторжения РФ: "Ударной группы нет"

По его словам, Россия не сформировала необходимую для вооружённого вторжения ударную группировку рядом с Украиной, передаёт ТАСС.

"Ударная группировка с военной точки зрения имеет несколько признаков. Так вот, по состоянию на сегодняшний день, те 119 тысяч наземного компонента не сформировали ударные силы, чтобы осуществить нападение на Украину", — отметил Резников.

Ранее в издании The Economist появился материал, в котором сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский отказался верить в российское вторжение, несмотря на то, что политики из США и Великобритании, с которыми сотрудничает Киев, регулярно "кричат" о грядущей войне.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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