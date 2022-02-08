BuzzFeed: посольство США в Киеве может переехать "под крыло" НАТО

Посольство США в Киеве рассматривает возможность переезда из Киева в западную часть Незалежной из-за возможного "вторжения" России на Украину.

Как сообщают СМИ, такое решение может быть принято, опираясь на территориальное расположение войск НАТО.

"Украинцы начинают искать безопасное убежище в западных регионах страны. Здесь есть общие границы с членами НАТО, поблизости американские войска и дороги, ведущие в Европейский Союз на случай эвакуации", — пишет BuzzFeed со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Издание уточняет, что пока представители американской дипмиссии не приняли однозначного решения, но переговоры активно ведутся.

Ранее Pravda.Ru цитировала требования парламента Швеции об "эвакуации" своих дипломатов из столицы Незалежной. Как заявили в ведомстве, в Киеве может развернуться "кабульский сценарий" из-за ситуации вокруг якобы эскалации Украины.

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