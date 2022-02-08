Швеция вангует: в Киеве может развернуться "кабульский сценарий" из-за России

Шведский парламентарий Бьорн Сёдер заявил, что МИД страны необходимо принять превентивные меры для того, чтобы обезопасить своих граждан на территории Незалежной. Как подчеркнул Сёдр, речь идёт о представителях дипмиссии в Киеве.

Политик подчеркнул, что в Афганистане была "похожая ситуация" с той, которая сейчас складывается на Украине из-за "российской агрессии". Сёдр отметил, что Лондон и Вашингтон планируют вывезти своих дипломатов и их семьи с территории Незалежной.

При этом парламентарий не исключил развитие в Киеве "кабульского сценария" и обратился к министру иностранных дел Швеции Анн Линде с вопросом, собирается ли она принять какие-либо меры для обеспечения безопасности шведов в киевском посольстве, чтобы избежать "кабульской ситуации", цитирует RT выдержки из документа.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что начиная с середины января представители МИД разных стран уведомили украинскую сторону о планах об "эвакуации" своих представителей дипмиссий. Так, о соответствующем решении заявили:

США,

Великобритания,

Австралия,

Германия,

Канада.

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