la Repubblica назвали фаворита на место главы НАТО после Столтенберга

Фаворитом среди претендентов на пост следующего главы альянса НАТО после Йенса Столтенберга, может стать представитель от Италии, пишет газета la Repubblica со ссылкой на свои источники.

Как подчеркнули в издании, по негласной ротации кресло главы блока должно "достаться" представителю одной из стран Средиземноморского региона.

Политики из Испании и Португалии уже занимают высокие посты на международной политической арене:

испанец Жозеп Боррель — Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам,

— Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам, португалец Антониу Гутерриш — глава ООН.

Газета делает вывод, что, вполне возможно, таким образом, высокий пост может занять представитель Италии. Кто конкретно это может быть, СМИ не уточняет, однако, подчёркивает, что, вероятно, итальянское правительство ещё не определилось с кандидатурой и примет решение до саммита НАТО в июне в Мадриде.

Действующий генсек альянса планирует покинуть пост в октябре этого года в связи с переходом на управляющую должность в Центральный банк Норвегии.

Ранее Pravda.Ru цитировала предположение иностранных СМИ о возможных кандидатах на пост главы НАТО. Согласно версии агентства dpa в список вошли представители пяти стран.

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