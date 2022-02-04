Названы претенденты на должность следующего генсека НАТО

Агентство dpa назвало возможных кандидатов на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

По данным издания, возглавить НАТО могут бывший премьер Великобритании Тереза Мэй, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Нидерландов Марк Рютте, премьер Эстонии Кая Каллас, а также экс-верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает агентство dpa.

Правительство Норвегии назначит действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка после того, как он 22 сентября покинет должность руководителя альянса.

Напомним, что Столтенберг стал генеральным секретарём НАТО в 2014 году.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.