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Автор Владимир Васютченко

Генсека НАТО назначили главой Центробанка Норвегии

Мир

Власти Норвегии решили назначить главой Центробанка страны генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Генсека НАТО назначили главой Центробанка Норвегии

"Назначить генерального секретаря Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет. Он вступит в должность с даты, установленной министерством финансов", - цитирует сообщение норвежского правительства РИА Новости.

В Минфине сочли, что Столтенберг - наиболее квалифицированный кандидат на пост главы Центробанка.

Сообщается, что он займёт эту должность после ухода с поста генсека НАТО.

В декабре прошлого года стало известно о том, что Столтенберг оказался в числе соискателей на пост руководителя норвежского Центробанка.

"Со мной связались из департамента финансов в ноябре с предложением выдвинуть свою кандидатуру на эту должность, и это работа, на которую я очень мотивирован", - заявил тогда генсек альянса.

Столтенберг рассказал, что должность главы ЦБ освободится с марта 2022 года, однако он не сможет занять её до конца сентября, когда истечёт срок его полномочий на посту генсека НАТО.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато норвегия йенс столтенберг
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