Власти Норвегии решили назначить главой Центробанка страны генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"Назначить генерального секретаря Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет. Он вступит в должность с даты, установленной министерством финансов", - цитирует сообщение норвежского правительства РИА Новости.
В Минфине сочли, что Столтенберг - наиболее квалифицированный кандидат на пост главы Центробанка.
Сообщается, что он займёт эту должность после ухода с поста генсека НАТО.
В декабре прошлого года стало известно о том, что Столтенберг оказался в числе соискателей на пост руководителя норвежского Центробанка.
"Со мной связались из департамента финансов в ноябре с предложением выдвинуть свою кандидатуру на эту должность, и это работа, на которую я очень мотивирован", - заявил тогда генсек альянса.
Столтенберг рассказал, что должность главы ЦБ освободится с марта 2022 года, однако он не сможет занять её до конца сентября, когда истечёт срок его полномочий на посту генсека НАТО.
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