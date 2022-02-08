В КНР выступили против расширения НАТО

Улучшения ситуации с безопасностью в мире нельзя добиться путём расширения НАТО, заявили в представительстве КНР в ЕС.

"Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире", — цитирует ТАСС заявление ведомства.

В представительстве назвали альянс порождением холодной войны. В КНР считают, что попытки расширения НАТО влекут за собой противостояние в военной сфере и создание новых политических блоков.

"Китайская сторона считает, что региональную безопасность нельзя обеспечить насильственным расширением военных объединений", — подчёркивается в заявлении.

В представительстве призвали НАТО к отказу от идеологии холодной войны и уважению суверенитета и интересов других государств.

Накануне, 7 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил по итогам встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном, что Москва категорически против расширения альянса за счёт новых членов на Востоке.

В свою очередь Макрон подчеркнул необходимости создания новых механизмов для обеспечения стабильности в Европе.

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