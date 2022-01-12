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Автор Владимир Васютченко

Косачёв: США не готовы обсуждать эмбарго на расширение НАТО

Мир

Соединённые Штаты не готовы обсуждать предложение РФ об эмбарго на расширение НАТО и отказе от принятия новых стран в альянс, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, комментируя итоги российско-американских переговоров в Женеве.

Косачёв: США не готовы обсуждать эмбарго на расширение НАТО

"Американцы совершенно точно настроены на то, чтобы расширять границы своего влияния в мире, а наиболее инициативный способ — расширение состава НАТО. Это стратегия США", — цитирует сенатора "Парламентская газета".

По мнению Косачёва, Вашингтон не намерен менять свою стратегию, поскольку она является американским "путём к однополярному миру".

Вместе с тем сенатор отметил неготовность США воевать ради достижения этой цели.

"Они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками", — сказал Косачёв.

По мнению вице-спикера Совфеда, прошедшие 10 января в Женеве переговоры в целом не были безрезультатными, несмотря на нежелание американской стороны обсуждать некоторые российские предложения.

"В целом после встречи в Женеве сохраняю осторожный оптимизм — вижу, что переговоры 10 января были не безрезультатными, что они имели смысл", — заявил сенатор.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы женева константин косачёв
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