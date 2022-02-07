"Не мы двигаемся к НАТО": Путин сказал Макрону, почему против расширения альянса

Российский лидер Владимир Путин заявил, что страна категорически против расширения НАТО за счёт новых членов на Востоке. Об этом президент России сказал на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости.

Путин объясняет свою позицию тем, что такое расширение альянса представляет общую угрозу для России — "не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам". В связи с этим он подчеркнул, что обвинения России в агрессии по меньшей мере не соответствуют здравой логике.

Путин также напомнил, что Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путём.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал о необходимости новых механизмов для того, чтобы обеспечивать стабильность в Европе.

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