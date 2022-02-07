Российский лидер Владимир Путин заявил, что страна категорически против расширения НАТО за счёт новых членов на Востоке. Об этом президент России сказал на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости.
Путин объясняет свою позицию тем, что такое расширение альянса представляет общую угрозу для России — "не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам". В связи с этим он подчеркнул, что обвинения России в агрессии по меньшей мере не соответствуют здравой логике.
Путин также напомнил, что Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путём.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал о необходимости новых механизмов для того, чтобы обеспечивать стабильность в Европе.
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