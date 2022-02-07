Украинский политолог рассказал, чего ждать от польских наёмников в Донбассе

Украинский экономист, политолог Александр Дудчак прокомментировал Pravda.Ru данные разведки Народной милиции ДНР о прибытии в Донбасс наёмников из Польши.

"Неприятный симптом, если поляки прибыли. Поляки находятся в пищевой цепочке Запада где-то между Германией и Украиной не только географически, но и по другим параметрам: поляков не так жалко, как западноевропейцев. Они уже появлялись в Донбассе — были в 2014 году, и далеко не все вернулись домой, многие остались на полях ЛНР и ДНР. Так что это настораживает в том плане, что это пехота Запада, которую могут пустить вперёд для организации провокации, для начала каких-то кровавых событий", — сказал Дудчак.

По словам политолога, сведения о прибытии на Донбасс польских военных — особенно неприятная новость для мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые обороняются восемь лет и не хотят войны.

"Если источники в ДНР говорят об этом, я не вижу смысла не доверять, потому что им-то уж придумывать ничего не надо. Люди, живущие в ЛНР и ДНР больше всех переживают из-за, что Запад накачивает Украину оружием и провоцирует на какие-то действия. Эти люди нападать первыми точно не будут. Они восемь лет обороняются и не отстреливают инфраструктуру городов, подконтрольных Киеву, никаких терактов не производит ни в Львове, ни в Тернополе, ни в Ивано-Франковске", подчеркнул собеседник издания.

Ранее в управлении Народной милиции ДНР сообщили о прибытии на подконтрольную Киеву территорию Донбасса не менее 40 человек польских наёмников.

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