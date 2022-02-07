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Автор Евгения Васильева

В Киеве ответили на заявления о польских наёмниках в Добассе

Мир

В украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности прокомментировали сообщения о польских наёмниках, которые прибыли в неподконтрольные Киеву республики. Как подчеркнули представители ведомства, данные ДНР являются дезинформацией.

В Киеве ответили на заявления о польских наёмниках в Добассе

В Центре заявили, что в зоне конфликта находятся только граждане Украины. Также представители ведомства назвали ложью деятельность иностранных наёмников на неподконтрольных Киеву территориях.

"Оккупационным войскам в очередной раз привиделись иностранные "наёмники", теперь из Польши. Центр стратегических коммуникаций напоминает, что на территории Украины представители стран НАТО выступают только как инструкторы", — написали на странице Центра в Facebook.

Ранее о присутствии наёмников из Польши в Донбассе сообщали разведчики ДНР. По информации Народной милиции, силовики обнаружили две группы иностранцев.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина
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