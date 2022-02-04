Украинцы массово переводят деньги в иностранные банки из-за угрозы войны

Предвоенная истерия привела к тому, что украинцы спешно переводят свои деньги за рубеж. Экономика страны может не выдержать такого испытания.

Как сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на официальные данные Нацбанка, украинцы поддались панике и выводят свои сбережения на Кипр, в США, Великобританию, Испанию, Польшу и Германию.

Такое поведение граждан Украины объясняется страхом перед "российской угрозой".

Сообщается, что в прошлом году из Украины за границу перечислили 641 миллионов евро, а за первый месяц нынешнего года — еще 139,8 миллиона евро.

Чтобы провернуть такие операции украинцы пользуются так называемыми электронными лимитами на вывод денег за рубеж.

Ранее Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с тем, что западные партнёры спасают свои капиталы, вывозя из Украины миллиарды долларов. Лидер Незалежной отмечал, что финансовая система страны может не справиться с такой ситуацией.

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