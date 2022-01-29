Украина оказалась на грани финансового краха из-за решительных действий США. Западные партнёры спасают свои капиталы, вывозя из Незалежной миллиарды долларов.
Заявления о вторжении РФ на Украину сыграли с Киевом злую шутку. Как сообщает "Рамблер", стало понятно, почему Киев уверял, что "опасности вторжения нет", а Вашингтон настаивал, что "Россия вот-вот нападёт". Причина крылась в деньгах.
Выяснилось, что предвоенная паника ставит экономическое положение Украины под угрозу.
"После начала другого информационного пространства 12,5 миллиардов [долларов] вывели денег из Украины. Наше государство не может само справиться с такими вызовами. Из госрезервов мы стабилизируем нашу национальную валюту, поэтому это очень дорого стоит для Украины, эта немножко невзвешенная информационная политика", — цитирует слова Владимира Зеленского "Рамблер".
Аналитики сравнили такое необдуманное поведение Киева со сказкой о мальчике Вове, который кричал: "Волки, волки!"
В середине ноября гривна начала стремительно обесцениваться и к середине января встала на уровень весны 2021 года. Иностранные инвесторы выводят прибыль за рубеж, так как энергетикам доллар нужен для закупки угля и газа.
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Запад ждёт, когда Россия начнёт войну с Украиной — по сути, американские политики сделали для этого всё. Кто же встанет за спиной РФ и будет "подавать патроны"?