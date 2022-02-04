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Автор Евгения Васильева

В Лондоне заявили, что РФ обвинит Украину в нападении и начнёт "вторжение"

Мир

Британские власти считают, что Россия хочет создать предлог для начала боевых действий против Украины. Об этом в пятницу, четвёртого февраля, сообщил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В Лондоне заявили, что РФ обвинит Украину в нападении и начнёт "вторжение"

"Я не могу комментировать конкретные разведданные, однако у нас есть высокая степень уверенности в том, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение на Украину", — сказал пресс-секретарь, слова которого цитирует Reuters.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Москва создала ролик с дезинформацией, под предлогом которой армия РФ могла бы вторгнуться на территорию соседней страны. При этом пресс-секретарь не смог продемонстрировать доказательства, которые попросил американский журналист Мэтью Ли. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подобные обвинения бредом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина госдеп сша борис джонсон сергей лавров великобритания
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