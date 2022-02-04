Лавров ответил на обвинения в создании РФ видео для "вторжения" на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров назвал бредом заявления пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о подготовке Москвой фальшивого видео, которое станет оправданием для захвата Украины. Как подчеркнул министр, в последнее время американские власти всё чаще сообщают подобную дезинформацию.

"Ну я не знаю. Это бредовость, по-моему, такого рода измышления. А их с каждым днём становится всё больше, очевидно любому мало-мальски опытному политологу", — сказал Лавров в разговоре с "Известиями".

Ранее в Госдепе США заявили, что Россия подготовила видеопровокацию о нападении ВСУ на Донбасс. Во время пресс-конференции журналист Мэтью Ли из Associated Press попросил политика раскрыть доказательства, однако тот лишь сослался на данные разведки. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов для CNN опроверг слова Прайса.

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