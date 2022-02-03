Reuters: американцы знают план "вторжения" России на Украину

России не понадобится оружие на первых этапах "вторжения" на Украину, она будет использовать кибератаки для дестабилизации ситуации и дальнейшего "нападения". Об этом заявила заместитель советника по нацбезопасности США в области кибернетических и новейших технологий Энн Нойбергер.

Она отметила, что американские чиновники уже неоднократно предупреждали партнёров о возможных атаках в течение недель и месяцев, передаёт Reuters.

"Русские использовали кибератаки в качестве ключевого компонента проецирования силы в течение последнего десятилетия, в том числе на Украине", — считает Нойбергер.

По её мнению, Россия причастна к масштабной атаке на правительственные сайты Украины, произошедшей в середине января. Она подчеркнула: это "вторжение" в сетевое пространство было нацелено на то, чтобы украинцы начали "бояться и ожидать худшего".

Западные СМИ регулярно пишут о том, что РФ якобы готовит нападение на украинские земли. Однако в Кремле уже неоднократно опровергали эту информацию, уточняя, что Россия никому не угрожает.

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