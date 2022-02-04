Госдеп припугнул Китай санкциями "за помощь России"

Представитель Госдепартамента Нед Прайс пригрозил китайским компаниям "экономическим наказанием", если они решат сотрудничать с Россией в рамках любых гипотетических санкций, введенных президентом США Джо Байденом.

Во время пресс-конференции Прайс заявил, что у США есть "целый ряд инструментов, которые мы можем использовать, если увидим, что иностранные компании, в том числе в Китае, делают все возможное, чтобы восполнить действия США по экспортному контролю, уклониться от них, обойти их”.

"Если Россия думает, что она будет в состоянии смягчить некоторые из этих последствий за счет более тесных отношений с Китаем, это не так. Это фактически сделает российскую экономику во многих отношениях более хрупкой”, — предупредил Прайс, ссылаясь на анонсированные санкции США против Москвы в связи с гипотетическим российским вторжением в Украину.

Прайс не преминул "попугать" заодно и Россию тем, что она не сможет выжить без Запада:

"Если вы откажете себе в возможности заключать сделки с Западом, импортировать с Запада, из Европы, из Соединенных Штатов, вы значительно снизите свой производственный потенциал и свой инновационный потенциал”, — предупредил он.

К слову, на той же пресс-конференции Прайс заявил, что у американской разведки есть доказательства того, что Россия планировала провокацию на Украине, чтобы оправдать вторжение в страну. Но самих доказательств не привёл, из-за чего журналист AP предположил, что его слова — фейк.

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