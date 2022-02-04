EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Госдеп припугнул Китай санкциями "за помощь России"

Мир

Представитель Госдепартамента Нед Прайс пригрозил китайским компаниям "экономическим наказанием", если они решат сотрудничать с Россией в рамках любых гипотетических санкций, введенных президентом США Джо Байденом.

Госдеп припугнул Китай санкциями "за помощь России"

Во время пресс-конференции Прайс заявил, что у США есть "целый ряд инструментов, которые мы можем использовать, если увидим, что иностранные компании, в том числе в Китае, делают все возможное, чтобы восполнить действия США по экспортному контролю, уклониться от них, обойти их”.

"Если Россия думает, что она будет в состоянии смягчить некоторые из этих последствий за счет более тесных отношений с Китаем, это не так. Это фактически сделает российскую экономику во многих отношениях более хрупкой”, — предупредил Прайс, ссылаясь на анонсированные санкции США против Москвы в связи с гипотетическим российским вторжением в Украину.

Прайс не преминул "попугать" заодно и Россию тем, что она не сможет выжить без Запада:

"Если вы откажете себе в возможности заключать сделки с Западом, импортировать с Запада, из Европы, из Соединенных Штатов, вы значительно снизите свой производственный потенциал и свой инновационный потенциал”, — предупредил он.

К слову, на той же пресс-конференции Прайс заявил, что у американской разведки есть доказательства того, что Россия планировала провокацию на Украине, чтобы оправдать вторжение в страну. Но самих доказательств не привёл, из-за чего журналист AP предположил, что его слова — фейк.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Политолог: «Нет ощущения, что Кремль всех нас сдаст с потрохами»
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай россия госдеп сша
Новости
Госдеп припугнул Китай санкциями "за помощь России"
Экс-министр МВД Аваков придумал как быть, если Украину не пустят в НАТО
Власти РФ ограничат накрутку цен на продукты
Американский журналист не поверил Госдепу:"ваша информация - фейк"
Врач Хомяков: жизнь в небоскрёбе может грозить психическим расстройством
Экс-развездчик НАТО увидел "людей Путина" в Европе
Госдеп США ввёл санкции против белорусских властей
Роспотребнадзор отменяет карантин для контактировавших с больными ковидом
Словакия "отдаст" США стратегические объекты в обмен на финансирование
Украина проведет военные учения в Чернобыльской зоне отчуждения
Последние материалы
Госдеп припугнул Китай санкциями "за помощь России"
Экс-министр МВД Аваков придумал как быть, если Украину не пустят в НАТО
Власти РФ ограничат накрутку цен на продукты
Американский журналист не поверил Госдепу:"ваша информация - фейк"
Врач Хомяков: жизнь в небоскрёбе может грозить психическим расстройством
Экс-развездчик НАТО увидел "людей Путина" в Европе
Госдеп США ввёл санкции против белорусских властей
Роспотребнадзор отменяет карантин для контактировавших с больными ковидом
Словакия "отдаст" США стратегические объекты в обмен на финансирование
Украина проведет военные учения в Чернобыльской зоне отчуждения
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, боится ли президент РФ Владимир Путин главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле
Леонид Якубович впервые вывел в свет свою "скрытую" супругу
Шоу-бизнес
Леонид Якубович впервые вывел в свет свою "скрытую" супругу
Экономика и бизнес
"Мы не поняли, за что?!": Литву возмутил ответ Белоруссии на санкции
Мир. Новости мира
Белоруссия опубликовала снимок украинского беспилотника: "Киев следит за нами?"
Василий Амирджанов В фото на фоне храмов усмотрели угрозу государственности Василий Амирджанов Александр Артамонов Приказано бояться: правда и ложь об украинском оружии Александр Артамонов Усам Оздемиров Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Кадыров о встрече с Путиным: "Президент, как всегда, поддержал нас"
Мир. Новости мира
Это крах НАТО: Кедми назвал срок военно-технического ответа США
Сможет ли НАТО "сломать" Россию в случае войны, ответили на Украине
Мир. Новости мира
Сможет ли НАТО "сломать" Россию в случае войны, ответили на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников