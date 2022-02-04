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Автор Ольга Лебедева

Американский журналист не поверил Госдепу:"ваша информация - фейк"

Мир

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс подтвердил ранее слитую неизвестными сотрудниками Белого дома в СМИ информацию о том, что у властей США есть информация о готовящейся Россией "грандиозной провокации" на границе с Украиной.

Американский журналист не поверил Госдепу:"ваша информация - фейк"

Напомним, по версии автора статьи, опубликованной таблоидом WP, российские спецслужбы, якобы, спровоцируют украинских военных на "некие действия", а потом в информационном пространстве будут распространяться ролики с "фальшивыми жертвами и картинами разрушений".

"Да, у нас есть такая информация, — сказал Прайс. — Россия действительно планирует инсценировать провокации, фабриковать "жуткие доказательства" нападения ВСУ на мирных жителей и распространять пропагандистское видео".

Однако, привести какие-либо доказательства и рассказать, какой конкретно информацией обладают власти США чиновник отказался. А вместо это вступил в перепалку с журналистом Мэтью Ли, который попросил конкретики. Пресс-секретарь Госдепа оскорбился высказанным недоверием и заявил, что ему надо верить на слово. Просто потому, что он может "настолько детально об этом говорить":

"Если вы ставите под сомнение доверие к правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста", — сказал Прайс.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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