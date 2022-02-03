Глава МИД КНР сообщил о готовности укреплять сотрудничество с РФ

Китайская народная республика (КНР) планирует и далее активно взаимодействовать с Россией в области энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Китайская сторона готова и дальше укреплять взаимосвязанность с российской стороной, активно продвигать сотрудничество в энергетике по всей производственной цепочке", - цитирует его официальный сайт МИД КНР.

Кроме того, обе страны стремятся к возвращению прежней системы перемещения товаров и людей через границу.

"Двум странам необходимо укрепить консенсус по борьбе с пандемией, усилить взаимодоверие, укрепить меры по сопряжению действий, предотвратить распространение эпидемии через границу и обеспечить нормальные перемещения людей и торговые обмены", - полагает Ван И.

По его мнению, следует принять все необходимые меры для того, чтобы "способствовать устойчивому и долгосрочному развитию двустороннего делового сотрудничества".

Глава китайского МИД подчеркнул, что его государство с пониманием относится к позиции России в переговорах с США и НАТО по ключевым вопросам безопасности.

"Российская сторона сообщила о последних событиях в отношениях с США и НАТО, подчеркнув принципиальную позицию о том, что безопасность неделима. Китай выражает свое понимание и поддержку этому", - добавил Ван И.

Отмечается, что министры смогли прийти к консенсусу по большинству затронутых вопросов политической повестки.

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