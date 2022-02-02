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Автор Игорь Рябов

Китай поддерживает требование РФ о гарантиях безопасности, заявил Ушаков

Политика

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Китай поддерживает требование России о гарантиях безопасности.

Так же, как и Москва, Пекин считает, что "безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны", отметил Ушаков. Кроме того, Китай выступает против обеспечения региональной стабильности за счёт усиления НАТО, добавил помощник президента.

Российский лидер Владимир Путин посетит Китай, где 4 февраля встретится с китайским коллегой Си Цзиньпином. В этот день на Национальном стадионе в Пекине состоится официальная церемония открытия Олимпийских игр. Не исключено, что на этом мероприятии могут встретиться президенты РФ и Украины, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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