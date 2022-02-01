Почему провалился дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине

Англосаксы объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине, но он не извлекли из этого никаких выгод, а только проиграли. Бенефициаром же бойкота стала Россия.

Бойкот Олимпиады не имеет ничего общего с борьбой за права человека

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. За несколько дней до открытия только Вашингтон и его англо-саксонские союзники (Великобритания, Австралия и Канада) плюс Япония и несколько европейских стран объявили дипломатический бойкот Играм.

Он подразумевает отсутствие официального политического представителя на Играх. Таким образом, Соединенные Штаты, по их утверждению, выразили протест якобы репрессиям Пекина против мусульманского меньшинства уйгуров в регионе Синьцзян. Но это не имеет ничего общего с борьбой за права человека, а просто является ещё одним эпизодом "холодной войны" между Вашингтоном и Пекином.

Если бы "права человека" имели бы безусловный приоритет для Запада, то МОК и другие международные спортивные организации (все структуры — крайне прозападные) можно было бы смело распускать и проводить соревнования только между западными "демократиями".

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что дипломатический бойкот США нарушает дух Олимпийских игр и что Вашингтон вмешивается "из-за идеологических предубеждений и на основе лжи и слухов".

Кто находится на другой стороне баррикад

Три дня назад Китай опубликовал список тех, кто будет присутствовать на Играх на высшем уровне.

Это Россия, Камбоджа, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Египет, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Польша, Сербия, Люксембург, Монако, Аргентина, Эквадор, Монголия, Пакистан, Босния и Герцеговина.

Несколько более низким правительственным уровнем будут представлены Азербайджан, Таиланд, Южная Корея.

Присутствие же генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, председателя Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллы Шахида, а также генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса говорит о том, что англосаксы не поддержаны мировым сообществом.

Путин собирает подарки

Присутствие Владимира Путина — событие знаковое, так как российские политики отстранены от олимпийских соревнований по решению МОК за якобы систематические допинговые злоупотребления с участием государства, и команда РФ будет опять выступать под нейтральным флагом.

Тем не менее, российский лидер присутствует, потому что был официально приглашен своим китайским коллегой Си Цзиньпином. То есть Китай демонстрирует свою позицию поддержки РФ в конфликте с МОК и соглашается, что наказание для россиян чрезмерное.

К тому же церемонии открытия, которая состоится в следующую пятницу, будет предшествовать саммит Китая и России в Пекине. Это так же довольно знаковое событие в разгар кризиса между Москвой и Западом из-за Украины.

В Евросоюзе нет единства

Евросоюз так и не сформировал единое мнение. ЕС будут на высшем уровне будут представлять всего две страны Люксембург и Польша (президент Анджей Дуда). Другие страны будут представлены на уровне министров, например от Франции будет министр спорта, от Финляндии — министр культуры. На уровне чиновников рангом ниже будут представлены Италия, Норвегия, Латвия, Румыния, Чехия, Ирландия и Греция.

И только четыре страны официально объявили о бойкоте — Нидерланды, Бельгия, Эстония, Литва.

Экономические связи с Китаем перевешивают политические — с США

Германия упорно молчит о своих намерениях, есть только заявление главы МИД Анналены Бербок, что она не едет, и это всё. Это достаточно мудрый шаг, потому что экономические отношения с Китаем — крупнейшим партнером Германии с объемом торговли более 212 млрд евро в год, не пострадают.

Что же касается лояльности Польши, то там решили, что транзитом китайских товаров в Европу не стоит рисковать. К 2040 году на китайском проекте нового Шёлкового пути поляки планируют заработать 48 миллиардов долларов.

Примерно в таком же ключе, как Германия, действуют Австрия, Словения, Швеция, которые не направляют свои официальные делегации в Пекин, но и не присоединяются к дипломатическому бойкоту. Как сообщает politico. eu, они объясняют свои решения текущей эпидемической ситуацией и действующими в Китае ограничениями.

Пекин отомстит

Не надо думать, что Пекин не запомнит перечисленные позиции. Китай является одним из самых важных рынков в мире, и сегодня китайцев совершенно не волнует, что о них думают другие, важно, что всем "другим" нужны китайские деньги.

Сегодня партнерами олимпийского движения являются корпорации со всего мира: американские Visa, Coca-Cola, DOW, General Electric и Intel, швейцарская Omega, японские Bridgestone, Panasonic и Toyota. Они зарабатывают на китайском рынке в общей сложности около 110 млрд долл. Администрация Coca-Cola знает, что Китай в настоящее время является третьим рынком безалкогольных напитков в мире, а у Airbnb сегодня 150 тысяч клиентов в Поднебесной ищут предложения по сдаче жилья в аренду.

Когда официальные лица H&M осудили практику принудительного труда в Синьцзяне, интернет-петиция с призывом бойкотировать продукцию бренда в течение месяца привела к снижению оборота H&M на китайском рынке на 28 процентов. Аналогичные проблемы были у Nike и Adidas. Стоит чуть больше нажать на Китай и западным компаниям придётся уйти с китайского рынка.

Поэтому бойкот объявлен только дипломатический, а не спортивный, поэтому многие не решаются злить Пекин. Ну а выгодополучателем является Россия, которая укрепила свои имиджевые позиции, потому что политический вес Китая в мире чрезвычайно высок.

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