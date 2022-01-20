Польша не собирается обижать Китай в угоду США

Варшава не хочет рисковать отношениями с Пекином в пользу своей дружбы с Вашингтоном. И, являясь союзником США, Польша не присоединится к международному дипломатическому бойкоту предстоящих зимних Олимпийских игр.

Об этом заявил ИА Reuters Якуб Кумоч, советник по внешней политике президента Польши Анджея Дуды.

По словам чиновника, Дуда поедет на пекинскую олимпиаду, несмотря на дипломатический бойкот игр со стороны США. Более того, в планах польского президента проведение двусторонних переговоров с китайцами.

"Польша-суверенная нация, и она сама решает свою политику в отношении Китая. Да, мы являемся союзником Соединенных Штатов, но у нас также очень дружеские отношения с Китаем", — сказал Кумоч.

По данным Reuters, польские политики считают, что" больше не в интересах Польши продолжать критиковать Китай только для того, чтобы угодить американцам", поскольку отношения между Польшей и США ухудшились с тех пор, как президент США Джо Байден вступил в должность.

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что в внутри европейской семьи у Варшавы в последнее время не всё гладко.

Ранее советник президента Польши подтвердил СМИ, что Дуда встретится с президентом Китая Си Цзиньпином во время своего олимпийского визита. Он подчеркнул, что отношения между двумя главами государств были очень хорошими. По словам чиновника, президент Польши примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр 4 февраля.

Напомним, в начале декабря США объявили о частичном бойкоте Игр в Пекине, поскольку в Китае, по мнению Белого дома, "нарушаются права человека". В то время как американским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях, объем дипломатической делегации США был сильно ограничен. Пекин, который отверг обвинения из Вашингтона, призвал США не политизировать спортивное событие.

Некоторые союзники США, в том числе Великобритания, Канада, Австралия и Япония, последовали примеру Вашингтона и объявили дипломатический бойкот Игр.

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