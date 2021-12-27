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США запросили визы на Олимпиаду в Пекин, несмотря на объявленный бойкот

Мир

Соединённые Штаты направили китайским властям запрос на визы для некоторых американских чиновников, которые собираются посетить Олимпиаду в Пекине. Ранее в Вашингтоне объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в китайской столице.

США запросили визы на Олимпиаду в Пекин, несмотря на объявленный бойкот

О получении запроса в понедельник сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, "в ответ на эту заявку, касающуюся правительственной делегации Соединённых Штатов, мы будем действовать в соответствии с международными правилами".

При этом представитель МИД КНР напомнил, что ранее власти США, не дождавшись приглашения от Китая на посещение Олимпиады, объявили, что американские чиновники на нее не поедут, сообщает Eurasia Daily.

"Мы в очередной раз настаиваем, чтобы США действовали в соответствии с олимпийским духом и прекратили политизацию, перестали делать заявления, чтобы подорвать зимние Игры в Пекине", — заявил Чжао Лицзянь.

О дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине — якобы за нарушения прав человек — в Вашингтоне объявили 6 декабря. Американцев поддержали власти Австралии, Великобритании и Канады. Однако многие американские союзники воздержались от того, чтобы открыто поддержать Вашингтон.

Напомним, президент России Владимир Путин собирается посетить открытие Олимпиады в Пекине.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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