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Автор Ольга Лебедева

Брюссель — Варшава: денежный спор подошёл к точке невозврата

Мир

Терпение Европейского союза в отношении "непокорной" Польши закончилось.

Брюссель — Варшава: денежный спор подошёл к точке невозврата

Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), уже на этой неделе Брюссель намерен потребовать оплаты штрафов "за судебную реформу" и добычу бурого угля.

По решению Европейского суда, Варшава должна платить ежедневно:

  • по €500 тысяч, пока не прекратит добывать уголь, это запрещено законом ЕС;
  • по € 1 млн до тех пор, пока не приведёт свою судебную систему в соответствие с европейской.

На данный момент сумма долга Варшавы по ним — € 134,5 млн.

Напомним, что ещё в конце прошлого года министр юстиции Польши Збигнев Зиобро заявил, что Варшава твёрдо намерена не платить. Он тогда сказал:

"Суверенитет не продаётся".

Однако на прошлой неделе представитель ЕС пригрозил, что Еврокомиссия вычтет штрафы, наложенные Европейским судом, из пособий, выплачиваемых Польше из бюджета ЕС. Это произойдёт уже при следующем запланированном переводе, если Польша к тому времени не заплатит.

  • В 2020 году Польша получила почти €19 млрд из бюджета ЕС и сама внесла в него чуть менее €5,8 млрд.

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Polexit: конфликт ЕС с Варшавой
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша варшава евросоюз брюссель
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