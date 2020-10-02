Несмотря на явное неудовольствие европейской семьи тем, что в Польше "не поддерживают идеологию ЛГБТ" президент Дуда продолжает последовательно гнуть свою линию.
Так, вчера состоялось назначение двух министров, которых отличает непримиримая позиция неприятия новых "европейских ценностей".
Збигнев Рау вошел в состав польского правительства в качестве нового главы национальной дипломатии.
Это назначение вызвало немало удивления в стране, учитывая, что политик практически не имеет опыта дипломатической службы. Вместо этого он неоднократно осуждал "идеологию ЛГБТ" за пропаганду антихристианской "цивилизации смерти" — оба термина широко используются в польских консервативных кругах.
Кроме того, пан Рау обвинял ЛГБТ-активистов в пропаганде эвтаназии, педофилии, зоофилии и каннибализма.
Права геев, вероятно, будут неудобной темой для светской беседы во время его визитов в Брюссель.
Назначение консервативного анти-ЛГБТ-крестоносца на пост главы Министерства образования и науки Польши вызвало крах среди оппозиции страны и, вероятно, усилит противостояние Варшавы с Брюсселем.
Пшемыслав Чарнек. В самой Польше профессора Католического университета Люблина называют "моральным крестоносцем идеологии ЛГБТ. Во время парламентской избирательной кампании этим летом он призывал поляков "перестать слушать идиотизм о каких-то правах человека или каком-то равенстве", добавляя, что "эти люди не являются нормальными людьми".
А ещё он уверен: идеология ЛГБТ "выросла как из марксизма, так и из нацистского социализма".
Фон дер Ляйен: польским "свободным от ЛГБТ зонам" нет места в ЕС
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".