Польша демонстрирует "неповиновение" толерантности Евросоюза

Несмотря на явное неудовольствие европейской семьи тем, что в Польше "не поддерживают идеологию ЛГБТ" президент Дуда продолжает последовательно гнуть свою линию.

Так, вчера состоялось назначение двух министров, которых отличает непримиримая позиция неприятия новых "европейских ценностей".

Новый глава МИД

Збигнев Рау вошел в состав польского правительства в качестве нового главы национальной дипломатии.

Это назначение вызвало немало удивления в стране, учитывая, что политик практически не имеет опыта дипломатической службы. Вместо этого он неоднократно осуждал "идеологию ЛГБТ" за пропаганду антихристианской "цивилизации смерти" — оба термина широко используются в польских консервативных кругах.

Кроме того, пан Рау обвинял ЛГБТ-активистов в пропаганде эвтаназии, педофилии, зоофилии и каннибализма.

Права геев, вероятно, будут неудобной темой для светской беседы во время его визитов в Брюссель.

Новый глава системы образования

Назначение консервативного анти-ЛГБТ-крестоносца на пост главы Министерства образования и науки Польши вызвало крах среди оппозиции страны и, вероятно, усилит противостояние Варшавы с Брюсселем.

Пшемыслав Чарнек. В самой Польше профессора Католического университета Люблина называют "моральным крестоносцем идеологии ЛГБТ. Во время парламентской избирательной кампании этим летом он призывал поляков "перестать слушать идиотизм о каких-то правах человека или каком-то равенстве", добавляя, что "эти люди не являются нормальными людьми".

А ещё он уверен: идеология ЛГБТ "выросла как из марксизма, так и из нацистского социализма".

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