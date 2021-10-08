Суд в Варшаве: не все законы ЕС соответствуют Конституции Польши

Конституционный суд Польши постановил, что некоторые законы Евросоюза противоречат польской конституции. Тем самым был брошен вызов столпу европейской интеграции и резко обострён спор между Брюсселем и Варшавой. Постановление было вынесено в четверг.

ЕС, уже возмущенный политикой националистического правительства Польши, утверждает обратное.

Правительство польской партии "Право и справедливость" (PiS) вовлечено в битву ценностей с Брюсселем, сосредоточенную на спорах о независимости судов, свободах СМИ, правах ЛГБТ и других вопросах.

Критики говорят, что, идя дальше и бросая вызов верховенству законодательства ЕС, польское правительство "ставит под угрозу не только долгосрочное будущее Польши в блоке из 27 стран, но и стабильность самого ЕС".

В заявлении, последовавшем за решением суда, Европейская комиссия указала, что у нее "серьезные опасения” по поводу этого решения, и настаивала на том, что "законодательство ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.