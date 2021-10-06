Экс-замминистра национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев в эфире Польского Радио потребовал от правительства страны "назвать Белоруссию агрессором" и на этом основании объявить Минску войну.
Военный теоретик пояснил, что война с Белоруссией вовсе не требует введения в Польше военного положения:
"Официальное признание Варшавой состояния войны с Минском будет означать разрыв двусторонних дипломатических отношений и прекращение трансграничного дорожного, железнодорожного и воздушного сообщения", — сказал Шереметьев.
По его словам, в настоящее время правительство Польши ведёт войну с беженцами, правозащитниками, журналистами, "которые пытаются вскрыть преступления официальной Варшавы на границе".
Слушатели на предложение бывшего военного чиновника отреагировали сразу:
"Доктора! Зовите доктора", — пишут комментаторы в соцсетях Польского радио, где размещён ролик интервью Ромуальда Шереметьева.
А также предлагают в список военных угроз для правящего режима добавить ЕСПЧ, Брюссель, Берлин, страны Балтии, собственную судебную систему и всех несогласных поляков, которые критикуют власть Дуды и Моравецкого.
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