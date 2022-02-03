Протасевич рассказал об иске к Ryanair и вине оппозиции в посадке самолёта

Экс-оппозиционер, один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что работает над иском к авиакомпании Ryanair. По словам правозащитника, срочная посадка самолёта могла произойти из-за его бывших единомышленников.

Протасевич обратился к другим пассажирам самолёта и призвал их тоже подать иск. Как подчеркнул экс-оппозиционер, членам Международной организации гражданской авиации стоит ознакомиться с будущим заявлением.

"Я готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов. И эти же доказательства готовы предоставить официальные органы Республики Беларусь", — отметил Протасевич.

По его данным, виновником посадки самолёта в мае 2021 года оказался не президент Белоруссии Александр Лукашенко, как говорили западные политики, а оппозиция. Также принять участие в операции могли хакеры группировки "Кибер-партизаны", сказал правозащитник.

Ранее Протасевич заявил, что в Белоруссии нет людей, которые могли бы конкурировать с Лукашенко за пост президента. Также бывший оппозиционер сообщил об удивительном для него поведении силовиков во время задержания: они сделали подозреваемому чай и предложили печеньки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.