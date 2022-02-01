Бывший белорусский оппозиционер, один из создателей экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что в стране нет людей, которых можно назвать альтернативой нынешнему президенту Александру Лукашенко. Также правозащитник оценил работу главы государства.
Протасевич назвал Лукашенко "неоднозначным" и сказал, что у любого политика "есть свои скелеты в шкафу". Экс-оппозиционер отметил, что не является поклонником президента.
"Прозвучит банально, понимаю, но альтернативы (Лукашенко. — Прим. ред.) нет", — подчеркнул Протасевич в интервью Znak.com.
По словам активиста, Светлана Тихановская оказалась символом протеста, но не смогла стать лидером. Протасевич подчеркнул, что говорит искренне и без давления.
"При первой беседе с сотрудниками милиции, в кабинете, мне дали чай и даже предложили печеньки. А после стали просто со мной разговаривать", — сказал правозащитник.
Ранее Протасевич сообщал, что больше не находится под домашним арестом. Бывший оппозиционер решил работать в центре "Системная правозащита".
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