Британцев рассмешили "планы" РФ по "вторжению" на Украину через Чернобыль

Подписчиков британского издания Daily Mail рассмешил материал о якобы готовящемся "нападении" РФ на Украину, где сообщается, что российские военные планируют "срезать" через Чернобыль.

В статье подчёркивается: таким образом армия РФ всего за два часа доберётся до Киева. Прочитав об этой теории, пользователи начали шутить по поводу "вторжения" из Чернобыля.

"Светиться в темноте будут русские, а украинцы хоть смогут их увидеть", — сыронизировал один из читателей Daily Mail.

По мнению британцев, заинтересованные лица при помощи СМИ хотят, чтобы весь мир поверил в неизбежность войны между Украиной и Россией.

"А знаете, кто не считает конфликт неизбежным? Только Украина и Россия", — подчеркнул ещё один комментатор.

Также пользователи напомнили автору статьи: совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский сам говорил, что Россия пока не угрожает стране вторжением.

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