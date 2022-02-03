The New Republic: США, пугая Киев российской угрозой, проталкивают свой газ

США пугают Киев "российской угрозой" и используют эскалацию на Украине, чтобы продвигать свой газ на рынках в Европе. Об этом пишет The New Republic.

По словам журналистки Кейт Аронофф, таким приёмом отсылок к "интересам нацбезопасности" ради оправдания экспорта ископаемых видов топлива пользуется уже третья президентская администрация.

"Возрастание напряжённости в отношениях с РФ может оказаться выгодным для газовых интересов как внутри США, так и за рубежом. Складывается ощущение, что гипотетический конфликт на Украине — это не более чем "обдираловка", — сказано в материале.

В статье подчёркивается, что в США в последнее время с большим воодушевлением говорят о возможной замене российского топлива американским.

Автор материала убеждена: политики из Штатов с помощью СМИ сознательно распространяют сообщения о якобы готовящемся "нападении" РФ на Украину, чтобы усугубить конфликтную ситуацию. Как отмечает Аронофф, "российская угроза" существенно преувеличена на Западе.

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