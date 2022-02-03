"Вторжение" РФ — Кот Шрёдингера: Захарова высмеяла Псаки за слова о "нападении"

Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки объяснить заявления американских политиков о якобы "неизбежном вторжении" России на Украину.

Она напомнила: ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала воздержаться от использования слова "неизбежно" при описании эскалации на Украине. В ответ на это Псаки заявила, что практически не использует данное слово в своей речи.

"Мы прекратили использовать его, потому что оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать — как будто бы мы знали, что президент Владимир Путин принял решение. Я бы сказала, что в большинстве случае я говорила, что он может вторгнуться в любое время. Но мы всё ещё не знаем, принял ли он решение", — приводит Захарова комментарий Псаки в своём Telegram-канале.

В западных соцсетях "вторжение РФ" уже сравнивают с Котом Шрёдингера. В ходе известного эксперимента учёный представил себе кота в коробке, в которой также находится радиоактивная частица. Как только вещество распадается, оно вызывает взрыв, убивающий кота, однако радиоактивная частица находится в суперпозции, то есть она может одновременно распадаться и не распадаться, поэтому кот и жив, и мёртв.

Россия же, по мнению американцев, "нападает" и "не нападает" на Украину одновременно.

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