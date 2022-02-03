Сенатор из США призвал покончить с помощью Украине: "Надвигается новая угроза"

Американский сенатор Джош Хоули вступил в спор с представителем Белого дома Джен Псаки, заявив, что США должны "покончить" с военной поддержкой Украины и обратить внимание на угрозу со стороны Китая.

В Twitter-аккаунте политик отметил, что за эскалацию на Украине будет отвечать американский лидер Джо Байден. Хоули призвал перестать отправлять войска на территорию Украины и обещать руководству страны, что её могут принять в состав НАТО.

"Никакой переход на личности не скроет жалкие провалы Байдена. Активная позиция в украинском кризисе отвлекает Штаты от главной угрозы — Китая", — написал сенатор.

По его словам, США не помогли Киеву в нужный момент, а сейчас уже поздно исправлять ситуацию.

Ранее Хоули написал письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, где указал, что американцы должны перестать поддерживать Украину. Он подчеркнул: сейчас нужно заняться модернизацией сил для сдерживания Китая, передаёт портал Axios.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.